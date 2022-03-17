Гари Невилл: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за чемпионство АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гарри Невилл признался, что считает «Ливерпуль» фаворитом в борьбе за чемпионство в чемпионате Англии.

В интервью Sky Sports Невилл заявил, что пять атакующих футболистов «Ливерпуля» (речь идет о Мохаммеде Салахе, Роберто Фирмино, Диого Жоте, Садио Мане и Луисе Диасе) могут сделать результат команды в конце сезона. Многое говорит за то, что красные в этом сезоне являются фаворитами за титул.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли по 29 матчей в чемпионате Англии. «Горожане» идут лидерами в турнирной таблице с 70 очками, команда Юргена Клоппа отстает на одно очко.

Очная встреча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» 10 апреля. Начало матча – в 18:30 мск.