«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Левандовски, сообщает Sky Germany. Контракт Левандовски заканчивается в 2023 году.

«Бавария» пока не спешит заключать с польским нападающим новое соглашение.

Сообщается, что нападающий «Баварии» сейчас получает 25 миллионов евро в год.

Ранее была информация, что форвардом интересуются «Барселона» и «ПСЖ».

Левандовски забил 43 гола во всех турнирах в 36 матчах за «Баварию» в этом сезоне.

Трансферная стоимость нападающего, согласно информации портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.