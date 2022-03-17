Лингард покинет «Манчестер Юнайтед» летом свободным агентом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» летом покинет команду, сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.

Источник утверждает, что на 29-летнего англичанина претендуют «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Они попытаются убедить футболиста, который летом станет свободным агентом.

Известно, что агент игрока предлагал своего подопечного «Милану» и «Роме», который тренирует бывший наставник «МЮ» Жозе Моуринью.

В текущем сезоне АПЛ Лингард сыграл 13 матчей, в которых отметился двумя голами. Его контракт истекает летом 2022 года.