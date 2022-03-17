Марш о Рангнике: Он научил меня думать о футболе

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш рассказал изданию Sky Sports, как он относится к Ральфу Рангнику.

«Он действительно помог мне понять, как очень, очень внимательно относиться к тому, как думать о футболе. Это было как взрыв идей в моей голове, и это действительно, я думаю, пробудило во мне искру, чтобы стать тренером и тренером, которым я являюсь сейчас», - сказал Марш.

Главный тренер «Лидса» добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Рангником.

На данный момент «Лидс» занимает 16-ю строчку в таблице АПЛ, находясь в 4 очках от зоны вылета.