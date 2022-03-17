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Холанн еще не принял решения о своём будущем

17 Марта 2022 • 23:10 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн пока не определился, за какую команду будет играть в следующем сезоне, сообщает Marca.

Сообщается, что агент игрока Мино Райола предпочитает, чтобы в контракте была указана возможность «ухода игрока из клуба».

Эпопея с трансфером Холанна началась несколько недель назад и пока совершенно не ясно, чем закончится. Наиболее тесно сотрудничали с норвежской суперзвездой «Манчестер Сити» и «Реал». Но игрок пока оставляет за собой право последнего голоса. Нынешний клуб Холанна, дортмундская «Боруссия», напротив, желает скорее определиться с трансфером норвежца, чтобы начать искать ему замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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