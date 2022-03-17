Джеррард: Коутиньо хочет остаться в «Вилле», но не всё так просто

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал журналистам о ситуации вокруг полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Фил, очевидно, хочет остаться здесь. Он наслаждается футболом и выглядит счастливым и уравновешенным. Я знаю, что владельцы очень амбициозны, так что мы просто будем анализировать это по ходу дела. Но если бы это было полностью на мне, и это были бы мои деньги, вы знаете, что бы я сделал», - сказал Джеррард.

Коутиньо перешел в «Астон Виллу» на правах аренды из «Барселоны». У «Виллы» есть возможность подписать Коутиньо за 33 миллиона фунтов стерлингов, но они могут столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Футболист в этом сезоне провел в АПЛ 9 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.