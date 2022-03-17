Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: Коутиньо хочет остаться в «Вилле», но не всё так просто

17 Марта 2022 • 22:14 Комментировать

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал журналистам о ситуации вокруг полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Фил, очевидно, хочет остаться здесь. Он наслаждается футболом и выглядит счастливым и уравновешенным. Я знаю, что владельцы очень амбициозны, так что мы просто будем анализировать это по ходу дела. Но если бы это было полностью на мне, и это были бы мои деньги, вы знаете, что бы я сделал», - сказал Джеррард.

Коутиньо перешел в «Астон Виллу» на правах аренды из «Барселоны». У «Виллы» есть возможность подписать Коутиньо за 33 миллиона фунтов стерлингов, но они могут столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Футболист в этом сезоне провел в АПЛ 9 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Стивен Джеррард Филиппе Коутиньо Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 42 минута Эвертон 0:0 Ньюкасл 2.04 3.65 3.60
18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
23:19 · Англия. Премьер-лига
Марш о Рангнике: Он научил меня думать о футболе
23:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн еще не принял решения о своём будущем
22:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель доволен, что игра с «Мидлсбро» пройдет при болельщиках
22:25 · Англия. Премьер-лига
Данджума попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Ньюкасла»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: Коутиньо хочет остаться в «Вилле», но не всё так просто
22:13 · Англия. Премьер-лига
Невилл – о новичке «Ливерпуля»: «Жаль, что «МЮ» даже не пытался подписать такого игрока»
21:34 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт – Рэшфорду: Маркус, стой на своём, братан!
21:27 · Англия. Премьер-лига
Погба определится со своим будущим после окончания контракта с «МЮ»
20:54 · Англия. Премьер-лига
Салах хочет играть в «Барселоне» 2
20:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» составит конкуренцию «Баварии» и «Реалу» в борьбе за полузащитника «Аякса»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Выход Антонио и Крессуэлла против «Севильи» под вопросом, Боуэна не будет точно
20:38 · Англия. Кубок Англии
Жоржиньо хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес «Ювентуса»
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» требует 70 миллионов за фунтов стерлингов за Дарвина Нуньеса
20:32 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ромы» может перейти в «Ньюкасл»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: У «Сити» нет нападающего? Не смешите меня!
Все новости
Рекомендуем