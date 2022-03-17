Иан Райт – Рэшфорду: Маркус, стой на своём, братан!

Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт поддержал форварда «Манчестер Юнайтед», после того как болельщики клуба обрушились на него с упреками в плохой форме.

Рэшфорд столкнулся с агрессивным поведением болельщиков после неудачной игры с «Атлетико», в результате которой английский клуб покинул Лигу чемпионов.

«Некоторые из этих фанатов любят давать негатив, но не хотят брать его обратно. Просто делай свое дело, возвращайся туда, где ты должен быть. К черту их, фанатов», - сказал Райт.

После финального свистка матча с «Атлетико», на пути в раздевалку, Рэшфорду пришлось выслушать несколько крепких слов и оскорблений от болельщиков. Футболист не смог сдержать себя.

«Люди ждали от меня реакции. Телефоны были наготове. Конечно, я должен был пройти мимо и проигнорировать это, это то, что мы должны делать, верно?», - объяснил ситуацию Рэшфорд.

Позже Райт постарался успокоить Рэшфорда: «Маркус, стой на своем, братан. Есть люди, которые прыгают и говорят:

«Маркус очень сожалеет». Не извиняйся за это, бро», - сказал Райт.