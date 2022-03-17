Погба определится со своим будущим после окончания контракта с «МЮ»

Поль Погба примет решение о своем будущем сразу после завершения текущего контракта с «Ман Юнайтед».

Француз отказался подписывать предварительное соглашение с любым клубом до завершения сезона. Поль принял решение получить статус свободного агента, а после принять окончательное решение.

Основная задача — удачное завершение сезона в «МЮ». Видимо, таким образом футболист попытается снова привлечь внимание большого количества грандов и выбить крупный контракт.

Прошлым летом «МЮ» пытался договориться с Погба о новом соглашении, но переговоры провалились.

Интерес присутствует со стороны «Ювентуса», «Реала» и «ПСЖ». Некоторые порталы писали о переговорах с «Барселоной».