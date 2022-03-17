Салах хочет играть в «Барселоне»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов отправиться в Ла Лигу и присоединиться к «Барселоне», сообщает barcablaugranes.com.

Срок действия его контракта истекает в следующем году, и это означает, что «Ливерпулю» придется продать его, иначе он рискует потерять его бесплатно.

«Барселона» переключила свое внимание на форварда «Ливерпуля» после того, как зашли в тупик переговоры с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

Сообщается, Салах обойдется каталонскому клубу намного дешевле – около 70 миллионов евро.