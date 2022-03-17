«Бенфика» требует 70 миллионов за фунтов стерлингов за Дарвина Нуньеса

Руководство «Бенфики» не готово отпустить нападающего Дарвина Нуньеса менее чем за 70 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Record.

«Он будет нашей самой дорогой продажей. Он будет игроком мирового уровня», - сказали представители португальского клуба.

Форвард вызвал интерес нескольких клубов АПЛ, в том числе «Вест Хэма» и «Ньюкасла». В январе «Вест Хэм» предложил 50 миллионов фунтов стерлингов, но получил отказ.

В этом году в чемпионате Португалии Нуньес сыграл 22 игры, забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи.