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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бенфика» требует 70 миллионов за фунтов стерлингов за Дарвина Нуньеса

17 Марта 2022 • 20:36 Комментировать

Руководство «Бенфики» не готово отпустить нападающего Дарвина Нуньеса менее чем за 70 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Record.

«Он будет нашей самой дорогой продажей. Он будет игроком мирового уровня», - сказали представители португальского клуба.

Форвард вызвал интерес нескольких клубов АПЛ, в том числе «Вест Хэма» и «Ньюкасла». В январе «Вест Хэм» предложил 50 миллионов фунтов стерлингов, но получил отказ.

В этом году в чемпионате Португалии Нуньес сыграл 22 игры, забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бенфика Вест Хэм Дарвин Нуньес
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17.03  22:45 Эвертон ... Ньюкасл 2.04 3.65 3.60
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