Полузащитник «Ромы» может перейти в «Ньюкасл»

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету может продолжить карьеру в АПЛ. Футболистом интересуется «Ньюкасл». О данной новости сообщает издание Correire dello Sport.

Если верить источнику, руководители «сорок» задумались над трансфером еще в январе, но не сумели сделать выгодное предложение.

Кроме «Ньюкасла» Верету интересуются «Милан» и «Тоттенхэм». СМИ считают, что фаворит в данном случае — именно «сороки». Руководство может сделать щедрое предложение «Роме».

Летом 2022 года футболист пополнил ряды «Ромы». Сумма трансфера составила 17.5 млн евро.