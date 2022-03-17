Клопп: У «Сити» нет нападающего? Не смешите меня!

Вспоминая матч прошлого тура «Сити» против «Кристал Пэлас», в котором «горожане» не смогли поразить ворота соперников, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласился с журналистами, что это произошло из-за отсутствия у «Сити» номинального нападающего.

Говорить, будто им не хватает нападающего – это какая-то шутка. Сегодня вы говорите - они лучшая команда в мире, а завтра - у них нет нападающего», - посмеялся Клопп над вопросом журналистов.

Тренер «Ливерпуля» указал на большое количество моментов, которое атака «Сити» создала у ворот соперника.

«Вы говорите мне, что де Брёйне попал в перекладину, потому что у них не было нападающего. У них было пять или шесть чистых моментов для взятия ворот. Причем здесь нападающие?!», - сказал Клопп.

После очередного тура АПЛ «Сити» и «Ливерпуль» занимают первое и второе место соответственно. Разрыв между клубами составляет одно очко.