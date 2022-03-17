Рэшфорд и Санчо не вызваны в сборную Англии

Две суперзвезды «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо и Маркус Рэшфорд не получили вызова в сборную Англии на предстоящие товарищеские матчи против Швейцарии и Кот-д‘Ивуар.

О своем решении не приглашать Санчо Саутгейт сказал: «Джедон за последние несколько недель улучшил форму, но у нас в полузащите действительно большая конкуренция, и на данный момент он уступает остальным».

Что касается Рэшфорда, Саутгейт добавил: «Это трудное время для него, он явно не в лучшей форме. В любом случае мы многое знаем о Маркусе и о том, что он может нам дать. И мы надеемся, что он заново откроет для себя ту форму, на которую, как мы знаем, он способен».

Сборная Англии проведет 26 марта игру с Швейцарией, а 29 марта – с Кот-д’Ивуаром.