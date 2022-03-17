«ПСЖ» хочет переманить спортивного директора из «Ливерпуля»

«Пари Сен-Жермен» включил спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса в свой шорт-лист после унизительного вылета из Лиги чемпионов. Эдвардс собирается покинуть «Энфилд» в мае, сообщает Telegraph.

Ранее сообщалось, что после унизительного поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов своего поста лишится нынешний спортивный директор французского клуба бразилец Леонардо.

Эдвардс за последние 10 лет добился впечатляющего успеха в «Ливерпуле». Он сделал себе имя, находя малоизвестных талантливых футболистов, которые затем, под руководством главного тренера Юргена Клоппа, доводились до игроков топ-уровня.