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Погба: Самые неудобные соперники – Джан и Канте

17 Марта 2022 • 18:47 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал своих самых неудобных соперников.

Одним из них оказался полузащитник Эмре Джан, в прошлом игравший за «Ливерпуль», «Баварию», «Ювентус» и сборную Германии, а сейчас выступающий за дортмундскую «Боруссию».

«Эмре Джан, да», — сказал Погба, когда его спросили о его самом сильном противнике.

Вторым «трудным» оппонентом Погба назвал Н’Голо Канте, который сейчас играет за «Челси». Погба отметил, что играть против него – это все равно, что «сражаться с двумя игроками одновременно».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба Эмре Джан Н'Голо Канте
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