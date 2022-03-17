Погба: Самые неудобные соперники – Джан и Канте

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал своих самых неудобных соперников.

Одним из них оказался полузащитник Эмре Джан, в прошлом игравший за «Ливерпуль», «Баварию», «Ювентус» и сборную Германии, а сейчас выступающий за дортмундскую «Боруссию».

«Эмре Джан, да», — сказал Погба, когда его спросили о его самом сильном противнике.

Вторым «трудным» оппонентом Погба назвал Н’Голо Канте, который сейчас играет за «Челси». Погба отметил, что играть против него – это все равно, что «сражаться с двумя игроками одновременно».