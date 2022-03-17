СМИ: Тухель интересуется работой в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель может рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона, сообщает Athletic.

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг «Челси» и Тухеля, говорится в сообщении.

Также отмечается, что и сам нынешний тренер «синих» заинтересован в том, чтобы возглавить клуб из «Манчестера».

«Манчестер Юнайтед» проводит очень неудачный сезон, вылетев из всех кубковых соревнований и рискуя не попасть в Лиги чемпионов на следующий сезон. С другой стороны, в связи с неясной ситуацией вокруг будущего «Челси», Томас Тухель вполне может соблазниться переходом в «Манчестер Юнайтед».