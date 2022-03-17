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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на Исака

17 Марта 2022 • 17:11 Комментировать
Эвертон
...
Ньюкасл
2.40 3.25 3.10
Через 4 ч. 21 мин.

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего испанского клуба «Реал Сосьедад» Александра Исака, сообщает «Mundo Deportivo».

По информации источника, руководство мерсисайдцев готово выложить за футболиста сборной Швеции 70 миллионов евро. Однако в контракте Исака есть пункт о расторжении за 90 миллионов, поэтому руководство испанского клуба настаивает именно на этой сумме.

За «Реал Сосьедад» Исак выступает третий сезон. В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 проведённых матчах. В шести матчах Лиги Европы на его счету 3 забитых мяча. 

Портал Transfermarkt оценивает Исака в 40 миллионов евро.

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Ливерпуль Александр Исак
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ЭВЕРТОН НЬЮКАСЛ
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