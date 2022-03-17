«Ливерпуль» нацелился на Исака

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего испанского клуба «Реал Сосьедад» Александра Исака, сообщает «Mundo Deportivo».

По информации источника, руководство мерсисайдцев готово выложить за футболиста сборной Швеции 70 миллионов евро. Однако в контракте Исака есть пункт о расторжении за 90 миллионов, поэтому руководство испанского клуба настаивает именно на этой сумме.

За «Реал Сосьедад» Исак выступает третий сезон. В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 проведённых матчах. В шести матчах Лиги Европы на его счету 3 забитых мяча.

Портал Transfermarkt оценивает Исака в 40 миллионов евро.