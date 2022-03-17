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Тен Хаг ближе всех к тому, чтобы стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

17 Марта 2022 • 15:50 Комментировать
Эвертон
...
Ньюкасл
2.40 3.25 3.10
Через 6 ч. 7 мин.

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг — главный кандидат на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист манкунианцев входят такие специалисты как Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.

Тен Хаг возглавляет амстердамскую команду с 2017 года. За это время тренер дважды выигрывал чемпионат Нидерландов, а также вывел «Аякс» в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году.

Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета следующего года.   

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЭВЕРТОН НЬЮКАСЛ
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