Тен Хаг ближе всех к тому, чтобы стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг — главный кандидат на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист манкунианцев входят такие специалисты как Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.

Тен Хаг возглавляет амстердамскую команду с 2017 года. За это время тренер дважды выигрывал чемпионат Нидерландов, а также вывел «Аякс» в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году.

Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета следующего года.