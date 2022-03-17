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Тевес: «В «Манчестер Юнайтед» смеялись над моей Audi»

17 Марта 2022 • 15:25 Комментировать (1)
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед
отменен

Аргентинский нападающий Карлос Тевес провел славные годы в «Манчестер Юнайтед», в пору, когда команда была способна победить в любом турнире. Впоследствии Тевес поиграл и за другие именитые клубы, в том числе и за неприятелей из «Манчестер Сити». Но именно время в «Юнайтед» он вспоминает особенно, хотя и по странной причине...

- На тренировки все игроки «Манчестер Юнайтед» приезжали на Ferrari или Lamborghini, а у меня была Audi, на которую смотрели как на какой-то Fiat, надо мной смеялись. И как-то раз Уэйн, поняв это, предоставил мне свой Lamborghini. Мы с Руни легко сошлись, он родом из бедной семьи, из бедных кварталов. Он сражался на поле так, словно каждый матч был последним. Мне очень нравился подобный подход, - вспоминает Тевес, слова которого цитирует TycSports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Карлос Тевес
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