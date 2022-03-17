Жота верит, что «Ливерпуль» может стать чемпионом

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов мерсисайдской команды на чемпионство в этом сезоне.

Жота сказал, что впереди у «Ливерпуля» ещё девять матчей в чемпионате, а это значит, что нужно провести девять финалов, в которых нельзя терять очки. Диогу отметил, что он верит в том, что мерсисайдский клуб сможет в этом сезоне выиграть чемпионский титул.

Напомним, что на данный момент подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Манчестер Сити» лишь на один балл.