«Манчестер Юнайтед» готов платить защитнику «Барселоны» 8 млн евро в год

Руководство «Манчестер Юнайтед» очень хочет заполучить в свои ряды уругвайского защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как в своём «Твиттере» сообщил инсайдер Жерар Ромеро, «красные дьяволы» предлагают 23-летнему уругвайскому футболисту соглашение с солидной зарплатой в восемь миллионов евро в год. В услугах Араухо также заинтересован лондонский «Арсенал», но «канониры» готовы платить защитнику лишь шесть миллионов евро в год.

Напомним, что в этом сезоне Рональд Араухо провёл в испанской лиге 21 матч и отметился тремя забитыми мячами.