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«Манчестер Юнайтед» готов платить защитнику «Барселоны» 8 млн евро в год

17 Марта 2022 • 13:16 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» очень хочет заполучить в свои ряды уругвайского защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как в своём «Твиттере» сообщил инсайдер Жерар Ромеро, «красные дьяволы» предлагают 23-летнему уругвайскому футболисту соглашение с солидной зарплатой в восемь миллионов евро в год. В услугах Араухо также заинтересован лондонский «Арсенал», но «канониры» готовы платить защитнику лишь шесть миллионов евро в год.

Напомним, что в этом сезоне Рональд Араухо провёл в испанской лиге 21 матч и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Рональд Араухо
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