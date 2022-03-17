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Анелька высказался о спаде Месси и Роналду

17 Марта 2022 • 13:00 Комментировать (1)

Французский экс-футболист Николя Анелька поделился с журналистами своими мыслями по поводу спада в игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Анелька сказал, что оба звёздных игрока должны быть довольны тем, чего они достигли за последние 15 лет, но нужно уже думать о завершении карьеры. Николя отметил, что Лионелю и Криштиану нужно быть чуть умнее и выбирать себе вызовы попроще. Француз считает, что нужно принимать правильные решения для того, чтобы уходить на пике.

Напомним, что 37-летний Роналду сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед», а 34-летний Месси защищает цвета «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Николя Анелька
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