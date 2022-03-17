Гари Невилл: «Не удивлюсь, если «Ливерпуль» выиграет титул»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

Специалист считает, что во вчерашнем матче против «Арсенала» (2:0) «Ливерпуль» показал все качества, присущие чемпионской команде.

«Сейчас многое говорит о том, что мерсисайдцы впервые стали фаворитами в борьбе за титул. Не удивлюсь, если «Ливерпуль» выиграет гонку у «Манчестер Сити», цитирует Невилла Sky Sports.

После победы над «канонирами» «Ливерпуль» набрал 51 очко и сократил отставание от лидирующих «горожан» до одного балла. До конца чемпионата осталось 9 туров. Очная встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» состоится 10 апреля на стадионе «Этихад».