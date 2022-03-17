Конте: «Кейн — фантастический игрок»

После победы над «Брайтаном» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об игре нападающего лондонского клуба Гарри Кейна.

«Он наслаждается игрой за команду, где может забивать голы. Я рад за него и думаю, что он заслуживает выиграть что-то в своей карьере. Это фантастический игрок», — цитирует Конте BBC.

В матче с «Брайтаном» Кейн стал автором второго мяча своей команды. Всего в текущем сезоне АПЛ нападающий сборной Англии забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи в 27 встречах. 28-летний футболист является воспитанником «Тоттенхэма.

После этой победы «шпоры» набрали 48 очков и сократили своё отставание от четвёртого «Арсенала» до трёх баллов. Напомним, «канониры» вчера уступили «Ливерпулю» (0:2).