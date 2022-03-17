Мерсон - о «Ливрпуле»: «Они празднуют так, будто выиграли лигу»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон осудил празднования «Ливерпуля» после победы над «канонирами» (2:0) и заявил, что «Манчестер Сити» по-прежнему является фаворитом АПЛ.

«На самом деле ничего не изменилось. «Ливерпуль» по-прежнему должен побеждать в каждой игре.

«Сити» всё ещё на одно очко впереди. Если «Сити» выиграет все матчи и сыграет вничью с «Ливерпулем», они выиграют лигу.

Мы говорим о команде «Манчестер Сити», которая за последние три-четыре года столько раз выигрывала по 14 или около того матчей подряд.

Сегодня здесь все празднуют так, как будто они выиграли лигу», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, что благодаря победе над «Арсеналом», «Ливерпуль» сократил отставание от идущего первым в чемпионате «Манчестер Сити» на одно очко.