«Манчестер Юнайтед» может пригласить тренера «Севильи»

Руководители «Манчестер Юнайтед» продолжают поиски нового главного тренера для «красных дьяволов».

По информации The Guardian, представители манчестерской команды видят в испанском специалисте наиболее подходящую кандидатуру на пост нового тренера «Юнайтед». Сам Лопетеги пока не планирует покидать «Севилью». Стоит отметить, что пресса также сватает в манчестерский клуб Эрика тен Хага из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

Напомним, что на данный момент «красными дьяволами» руководит немецкий специалист Ральф Рангник.