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«Манчестер Юнайтед» может пригласить тренера «Севильи»

17 Марта 2022 • 11:17 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» продолжают поиски нового главного тренера для «красных дьяволов».

По информации The Guardian, представители манчестерской команды видят в испанском специалисте наиболее подходящую кандидатуру на пост нового тренера «Юнайтед». Сам Лопетеги пока не планирует покидать «Севилью». Стоит отметить, что пресса также сватает в манчестерский клуб Эрика тен Хага из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

Напомним, что на данный момент «красными дьяволами» руководит немецкий специалист Ральф Рангник.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Хулен Лопетеги
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