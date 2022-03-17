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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета - о расписании: «Большое спасибо Премьер-лиге»

17 Марта 2022 • 10:30 Комментировать
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

Артета раскритиковал составителей календаря.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что Премьер-лига несправедливо обошлась с его командой, перегрузив календарь. После поражения от «Ливерпуля» в среду (0:2), «пушкари» проведут третий матч за шесть дней, когда примут «Астон Виллу».

«Большое спасибо Премьер-лиге за то, что они это сделали.

И они сделали это снова, ведь нам за четыре дня придётся играть с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Так что если они хотят дать им ещё какое-то преимущество, я говорю им сегодня: «Большое спасибо, что вы это сделали».

Единственное, о чём я забочусь и о чём мы заботимся - это «Арсенал». И для «Арсенала» это несправедливо», — передаёт слова Артеты Goal.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает четвёртое место, имея в своём активе 51 очко после 27 матчей. До идущего третьим «Челси» восемь очков, но у «Арсенала» есть два матча в запасе.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Микель Артета
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