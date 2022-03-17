Клопп пообещал побить тех, кто критикует Трента за неумение обороняться

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с журналистами очень высоко оценил оборонительные способности защитника Трента Александера-Арнольда.

Клопп сказал, что Трент провёл прекрасный матч с «Арсеналом» и полностью закрыл Мартинелли. Немецкий специалист отметил, что готов побить тех, кто скажет ему о том, что Александер-Арнольд якобы не умеет обороняться. Юрген добавил, что даже не знает, что Тренту ещё нужно сделать для того, чтобы переубедить своих критиков.

Напомним, что «Ливерпуль» уверенно переиграл лондонский «Арсенал» со счётом 2:0 и сократил отставание от «Манчестер Сити» до одного очка.