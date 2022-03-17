Каррагер: «Все, кто связан с «Ливерпулем», верят, что они выиграют титул»

Каррагер прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» (2:0).

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о чемпионской гонке в АПЛ после победы «Ливерпуля» над «Арсеналом» (2:0).

«Я думаю, что все, кто связан с футбольным клубом «Ливерпуль», верят в то, что они выиграют титул.

Я думаю об этом впервые за весь сезон. Я всегда считал, что «Манчестер Сити» это сделает. У них ещё одно очко отрыва. Но я думаю, что с тем импульсом, который есть у «Ливерпуля», с той игрой, которая у них есть, они могут выйти на первое место в лиге», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После победы над «Арсеналом», «Ливерпуль» отстаёт от идущего на первой строчке «Сити» на одно очко.