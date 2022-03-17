Конте: Для нас сейчас каждый матч сродни финалу

Итальянский тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после победы своей команды над «Брайтоном» в перенесённом матче АПЛ.

Конте сказал, что очень доволен игрой лондонской команды, которая показала отличный футбол и добилась заслуженной победы. Антонио отметил, что на этой стадии сезона для «шпор» каждый матч сродни финалу, ведь «Тоттенхэм» сильно отстаёт от конкурентов. Итальянский специалист добавил, что лондонцы будут до конца бороться за попадание в топ-4.

Напомним, что «Тоттенхэм» уверенно на выезде переиграл «Брайтон» со счётом 2:0. На данный момент «шпоры» занимают седьмое место в таблице.