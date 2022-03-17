Клопп: «Особая победа»

В отложенном матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал дома «Ливерпуль» и пропустил два безответных мяча от дружины Юргена Клоппа. Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен успехом, который сократил отставание от «Манчестер Сити» вплоть до одного очка. Любая неудача горожан, даже банальная ничья - и «Ливерпуль» возглавит турнирную таблицу.

- Просто выиграть у «Арсенала» на его поле - уже событие, а выиграть таким образом - это просто шикарно. Особая победа. Это был открытый матч, и мы хорошо начали его. Я доволен всем, но ситуация особо не изменилась. Нам по-прежнему надо давить и побеждать, - цитирует Клоппа BBC Sport.