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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: Действовали правильно, но терялись в штрафной площади

17 Марта 2022 • 08:37 Комментировать (1)
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

В отложенном матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал дома «Ливерпуль» и благополучно проиграл, пропустив два безответных мяча. Наставник лондонского клуба Микель Артета считает, что результат не отражает качество игры, продемонстрированное его командой.

- Если говорить об игре от штрафной к штрафной, то мы действовали так, как хотели. Но в штрафных площадках были проблемы, и проиграли мы именно там. Не думаю, что результат отражает уровень нашей игры. Просто нам не повезло в штрафной площади, а им повезло, и они забили два гола, - считает Артета, слова которого цитирует BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Микель Артета
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