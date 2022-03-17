Артета: Действовали правильно, но терялись в штрафной площади

В отложенном матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал дома «Ливерпуль» и благополучно проиграл, пропустив два безответных мяча. Наставник лондонского клуба Микель Артета считает, что результат не отражает качество игры, продемонстрированное его командой.

- Если говорить об игре от штрафной к штрафной, то мы действовали так, как хотели. Но в штрафных площадках были проблемы, и проиграли мы именно там. Не думаю, что результат отражает уровень нашей игры. Просто нам не повезло в штрафной площади, а им повезло, и они забили два гола, - считает Артета, слова которого цитирует BBC Sport.