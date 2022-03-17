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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Без трофеев» - такого в карьере Роналду не случалось 12 лет

17 Марта 2022 • 08:03 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед
отменен

После вылета из Лиги чемпионов становится понятным, что в этом сезоне Криштиану Роналду придется обойтись без трофеев - вряд ли кто всерьез оценивает шансы «Манчестер Юнайтед» на титул в АПЛ, особенно глядя на форму «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Из других турниров «Манчестер Юнайтед» уже выбыл.

В последний раз такое с Роналду случалось в сезоне 2009/2010, в его первый год в мадридском «Реале». Всего же за свою карьеру Роналду выиграл уже тридцать трофеев на клубном уровне, а также еще два трофея с португальской сборной. Поэтому разговоры о худшем в карьере сезоне вполне имеют под собой основание.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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