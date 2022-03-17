Кейн обошёл Лэмпарда по количеству голов в АПЛ

«Тоттенхэм» переиграл «Брайтон» в отложенном матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги, и одним из главных действующих лиц команды снова оказался нападающий Гарри Кейн, который установил новый рекорд АПЛ. Кейн забил второй гол своего клуба, который стал для него 178 за все время выступлений в АПЛ.

По этому показателю центральный форвард «Тоттенхэма» превзошел легендарного Фрэнка Лэмпарда, который забил 177 голов за все время выступлений в высшей лиге английского футбола. В нынешнем сезоне на счету Гарри двенадцать голов за свой клуб в матчах чемпионата. «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице.