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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте нахваливает Кейна после победы над «Брайтоном»

17 Марта 2022 • 06:29 Комментировать
Брайтон
0:2
Тоттенхэм
окончен

«Тоттенхэм» переиграл «Брайтон» в отложенном матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги, и одним из главных действующих лиц команды снова оказался нападающий  Гарри Кейн, который установил новый рекорд АПЛ. Итальянский наставник Антонио Конте доволен его выступлением и отметил - Кейну пора что-то выиграть, он это давно уже заслуживает.

- Такой нападающий делает нас сильнее, это безусловно, и он, зная, что мы играем на него, действует еще увереннее. Я думаю, что Гарри давно пора выиграть что-то, мы говорим о фантастическом игроке, - заявил Конте, слова которого цитирует BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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