Конте нахваливает Кейна после победы над «Брайтоном»

«Тоттенхэм» переиграл «Брайтон» в отложенном матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги, и одним из главных действующих лиц команды снова оказался нападающий Гарри Кейн, который установил новый рекорд АПЛ. Итальянский наставник Антонио Конте доволен его выступлением и отметил - Кейну пора что-то выиграть, он это давно уже заслуживает.

- Такой нападающий делает нас сильнее, это безусловно, и он, зная, что мы играем на него, действует еще увереннее. Я думаю, что Гарри давно пора выиграть что-то, мы говорим о фантастическом игроке, - заявил Конте, слова которого цитирует BBC Sport.