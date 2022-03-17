«Реал», «ПСЖ, «Ювентус» и «МЮ» возобновили переговоры с Рюдигером из-за санкций к «Челси»

Известный журналист Кристиан Фальк в своем «Твиттере» сообщил о том, что центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер продолжает переговоры с топ-клубами из Европы.

Немецкий футболист согласовал условия контракта с командой из Лондона, однако подписать новое соглашение не смог. Основная причина — санкции, которые наложены на «аристократов». «Челси» не может подписывать новые контракты с футболистами.

Ситуацией хотят воспользоваться «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Представители всех клубов уже обратились к агенту игрока.