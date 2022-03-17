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«Реал», «ПСЖ, «Ювентус» и «МЮ» возобновили переговоры с Рюдигером из-за санкций к «Челси»

17 Марта 2022 • 03:15 Комментировать

Известный журналист Кристиан Фальк в своем «Твиттере» сообщил о том, что центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер продолжает переговоры с топ-клубами из Европы.

Немецкий футболист согласовал условия контракта с командой из Лондона, однако подписать новое соглашение не смог. Основная причина — санкции, которые наложены на «аристократов». «Челси» не может подписывать новые контракты с футболистами.

Ситуацией хотят воспользоваться «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Представители всех клубов уже обратились к агенту игрока.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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