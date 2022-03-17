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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» сократил отрыв до «Манчестер Сити» к 1 баллу

17 Марта 2022 • 01:26 Комментировать

Чемпионат в АПЛ в самом разгаре. Если месяц назад можно было с легкостью утверждать, что «Сити» — основной претендент, сегодня ситуация в таблице кардинально изменилась.

Отрыв «Ливерпуля» до «Манчестер Сити» сократился к 1 баллу.

Сегодня подопечные Юргена Клоппа обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 2:0. После 29 туров у «горожан» 70 очков в таблице АПЛ, у «красных» — 69.

Сезон далеко не закончен, а интрига в Англии продолжается.

10 апреля 2 основных конкурента сыграют друг против друга в национальном первенстве.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити
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окончен Брайтон 0:2 Тоттенхэм 3.45 3.35 2.20
окончен Арсенал 0:2 Ливерпуль 3.90 3.80 1.90
17.03  22:45 Эвертон ... Ньюкасл 2.04 3.65 3.60
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