«Ливерпуль» сократил отрыв до «Манчестер Сити» к 1 баллу

Чемпионат в АПЛ в самом разгаре. Если месяц назад можно было с легкостью утверждать, что «Сити» — основной претендент, сегодня ситуация в таблице кардинально изменилась.

Отрыв «Ливерпуля» до «Манчестер Сити» сократился к 1 баллу.

Сегодня подопечные Юргена Клоппа обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 2:0. После 29 туров у «горожан» 70 очков в таблице АПЛ, у «красных» — 69.

Сезон далеко не закончен, а интрига в Англии продолжается.

10 апреля 2 основных конкурента сыграют друг против друга в национальном первенстве.