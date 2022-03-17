Фердинанд: «Я бы подписал в «МЮ» Араухо и Маркиньоса»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предложил несколько вариантов на рынке трансферов для усиления.

«Если бы моя кандидатура находилась в совете директоров и принимала решение, я бы оформил трансферы Маркиньоса и Араухо в «МЮ».

Если так получится, что летом к нам присоединится Мбаппе либо Холанд, вряд ли у нас будет шанс для победы в АПЛ. Решение об усилении должно исходить от руководителей, которые обязаны детально проработать каждый шаг на трансферном рынке» — сказал Фердинанд порталу Mundo Deportivo.