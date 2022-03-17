Эвра: «Футболисты уходят в «ПСЖ» и «МЮ» ради денег»

Экс-футболист сборной Франции Патрис Эвра рассказал о том, что происходит на рынке трансферов у «МЮ» и «ПСЖ».

«Сегодня футболисты уходят в «МЮ» только ради финансовой выгоды, а не многолетней истории клуба. Те, кто подписывают контракт с «ПСЖ», хотят заработать денег и жить в красивом городе.

Я очень надеюсь, что менталитет «Ювентуса» останется на высоком уровне. Влахович и Локателли мечтали надеть футболку этого клуба гораздо раньше, чем подписали с ним контракт. Деньги разрушают футбол, а не делают его более привлекательным».