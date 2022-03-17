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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Банда Клоппа замахнулась на титул: «Ливерпуль» убрал с пути «Арсенал» и почти догнал «Ман Сити»

17 Марта 2022 • 01:05 Комментировать
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

В последнее время проведение матчей чемпионата Англии одновременно с Лигой чемпионов уже не удивляет.

Протокол игры  
Арсенал 0:2Ливерпуль
  54'Жота Диогу (0:1)
  62'Фирмино Роберто (0:2)
Ремсдейл АаронСедрик СоарешУайт БенГабриэль дос СантосТирни КиранПарти ТомасДжака ГранитСака Букайо  74' (Пепе Николя (  74') Эдегор Мартин  67' (Смит-Роу Эмил (  67') Мартинелли ГабриэлЛяказетт Александр  80' (Нкетиа Эдди (  80')
Запасные: Эльнени МохамедЛено БерндХолдинг РобТавареш НунуСуонсон ЗахариСамби Локонга Альберт-Мбойо
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон ДжорданФабиньо ЭнрикеАлькантара Тьяго  90' (Джонс Кёртис (  90') Мане СадиоЖота Диогу  56' (Фирмино Роберто (  56'   63') Диас Луис  56' (Салах Мохамед (  56')
Запасные: Гомес ДжоОкслейд-Чемберлен АлексМилнер ДжеймсКейта НабиКеллехер КаомхинМинамино ТакумиЦимикас КостасКонате Ибраима
16 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

Матчи «Арсенала» и «Ливерпуля» дважды переносились за два первых месяца 2022 года. Сначала – в полуфинале Кубка лиги из-за вспышки коронавируса, затем – в чемпионате страны из-за участия «красных» в финале этого самого Кубка лиги. Под «красными» здесь традиционно подразумевается «Ливерпуль», хотя в отчётном матче он предстал в резервной жёлтой форме.

Не так давно казалось, что никто не помешает «Ман Сити» оформить второе золото подряд, но те, кто рано списал с чемпионских счетов команду Юргена Клоппа, оказались неправы. В случае победы над «Арсеналом» мерсисайдцы подбирались бы к лидирующим в таблице «небесно-голубым» на расстояние всего одного очка при равенстве количества игр. Цель же «Арсенала» – приближаться к третьему месту, которое в данный момент занимается «Челси».

В первом тайме особо интересного на поле было мало. Гости больше владели мячом. Шла позиционная игра почти без моментов. На четвёртой минуте ван Дейк ударил головой в правый угол после подачи углового, Рэмсдейл справился. А уже накануне перерыва Мане остановил заброс и из неудобной позиции, когда тянулся к мячу в падении, ковырнул мяч мимо створа.

На первой же минуте второго тайма Мане выскочил один на один и поразил ворота, но офсайд там был слишком очевиден, чтобы лайнсмен его не заметил, вмешательство ВАР не потребовалось. Через пять минут Алькантара отдал опрометчивый пас назад, и сфера оказался у Ляказетта. Тот, находясь прямо перед Алиссоном, не решился бить сразу и откатил мяч Эдегору, попавшему в голкипера.

Как видим, должен был открывать счёт «Арсенал», но «канониры» оказались не в состоянии это сделать, а «Ливерпуль» своим скорым шансом воспользовался как надо. Алькантара выдал низовой проникающий пас по левому полуфлангу, и Диогу Жота поразил ближний угол, недостаточно хорошо защищавшийся Рэмсдейлом (0:1). Интересно, что Жота покинул поле на замену сразу после забитого мяча.

По истечении часового рубежа игры положение «Арсенала» ухудшилось ещё больше. Потому как мерсисайдцы второй раз поразили ворота хозяев. Фирмино на правом полуфланге продвинулся к лицевой, откуда прострелил. Алькантара оставил мяч Салаху, пробившему в защитника, но атака визитёров продолжилась и увенчалась результативным ударом Фирмино с близкой дистанции, пас ему сделал Робертсон (0:2).

Всё так и закончилось – уверенной победой «Ливерпуля», девятой подряд в рамках АПЛ. Мартинелли в концовке мог сократить отставание «пушкарей» в счёте, но пробил с левой стороны рядом с дальней штангой. Команда Юргена Клоппа теперь отстаёт от «Манчестер Сити» всего на одно очко, проведя с «горожанами» равное количество матчей. «Арсеналу» не хватает до «Челси» восьми баллов при условии своего матча в запасе.

Кирилл Иванцов

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окончен Брайтон 0:2 Тоттенхэм 3.45 3.35 2.20
окончен Арсенал 0:2 Ливерпуль 3.90 3.80 1.90
17.03  22:45 Эвертон ... Ньюкасл 2.04 3.65 3.60
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