«Тоттенхэм» уверенно переиграл «Брайтон»

По мячу в каждом из таймов позволили «Тоттенхэму» переиграть «Брайтон» в отложенном матче шестнадцатого тура чемпионата Англии.
Это была третья победа «шпор» в последних четырех матчах. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. однако по потерянным очкам располагается пятым. «Брайтон» остается на тринадцатом месте.
Протокол игры
|37'Ромеро Кристиан (0:1)
|57'Кейн Гарри (0:2)
Санчес Роберт•Вельтман Йоел 45' 78' (Модер Якуб ( 78') •Даффи Шейн•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Гросс Паскаль 78' (Лемпти Тарик ( 78') •Биссума Ив 62' (Уэлбек Данни ( 62') •Марч Соломон•Макаллистер Алексис•Троссар Леандро•Мопе Нил 7'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан • 54'Дайер Эрик•Дэвис Бен•Доэрти Мэтт 80' (Лукас Моура ( 80') •Бентанкур Родриго•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Регилон Серхио • 43'Кулушевски Деян 90' (Бергвейн Стевен ( 90') •Сон Хынмин 80' (Эмерсон Жуниор ( 80') •Кейн Гарри
16 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).