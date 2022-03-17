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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» уверенно переиграл «Брайтон»

17 Марта 2022 • 00:56 Комментировать
Брайтон
0:2
Тоттенхэм
окончен

По мячу в каждом из таймов позволили «Тоттенхэму» переиграть «Брайтон» в отложенном матче шестнадцатого тура чемпионата Англии.

Это была третья победа «шпор» в последних четырех матчах. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. однако по потерянным очкам располагается пятым. «Брайтон» остается на тринадцатом месте.

Протокол игры  
Брайтон 0:2Тоттенхэм
  37'Ромеро Кристиан (0:1)
  57'Кейн Гарри (0:2)
Санчес РобертВельтман Йоел   45'  78' (Модер Якуб (  78') Даффи ШейнДанк ЛьюисКукурелья МаркГросс Паскаль  78' (Лемпти Тарик (  78') Биссума Ив  62' (Уэлбек Данни (  62') Марч СоломонМакаллистер АлексисТроссар ЛеандроМопе Нил   7'
Запасные: Мвепу ЭнокЛеонард МаркАльсате СтивенСтил ДжейсонКайседо МойсесСармиенто Джереми
Льорис УгоРомеро Кристиан   54'Дайер ЭрикДэвис БенДоэрти Мэтт  80' (Лукас Моура (  80') Бентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильРегилон Серхио   43'Кулушевски Деян  90' (Бергвейн Стевен (  90') Сон Хынмин  80' (Эмерсон Жуниор (  80') Кейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиСанчес ДавинсонГоллини ПьерлуиджиРодон ДжоСкарлетт ДейнУинкс Гарри
16 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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окончен Брайтон 0:2 Тоттенхэм 3.45 3.35 2.20
окончен Арсенал 0:2 Ливерпуль 3.90 3.80 1.90
17.03  22:45 Эвертон ... Ньюкасл 2.04 3.65 3.60
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