«Тоттенхэм» уверенно переиграл «Брайтон»

По мячу в каждом из таймов позволили «Тоттенхэму» переиграть «Брайтон» в отложенном матче шестнадцатого тура чемпионата Англии.

Это была третья победа «шпор» в последних четырех матчах. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. однако по потерянным очкам располагается пятым. «Брайтон» остается на тринадцатом месте.