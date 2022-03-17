Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» не может быть там, где находится»

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа переживает по поводу неудач своего клуба. «Манчестер Юнайтед» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, при этом во внутренних турнирах дела у клуба также идут весьма неважно. Де Хеа считает такое положение вещей недопустимым.

- Мы не должны просто бороться за место в Лиге чемпионов, и даже четвертьфинал Лиги чемпионов для такого клуба - это мало. «Манчестер Юнайтед» достоин много большего. Это - величайший клуб, и он не может быть там, где находится. Это очередной плохой сезон для нас, и мы слишком давно ничего не выигрываем, - цитирует слова де Хеа издание Daily Mail.