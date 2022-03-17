Кейн установил рекорд АПЛ

В отложенном матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» встречается в гостях с «Брайтоном», следить за событиями игры можно по ссылке на онлайн-трансляцию. Один из мячей в этом матче забил нападающий «шпор» Гарри Кейн, который, тем самым, установил новый рекорд АПЛ.

Дело в том, что для Кейна это был уже 95-й гол на выезде, забитый в матчах в высшей лиге английского футбола. Он побил достижение Уэйна Руни, который забил в гостях 94 матча.

Но впечатляет еще и другая цифра - Кейну потребовались всего лишь 139 матчей, тогда как Руни - 243. Третье место занимает Алан Ширер - 87 голов в 219 матчах.