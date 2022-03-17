Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн установил рекорд АПЛ

17 Марта 2022 • 00:09 Комментировать
Брайтон
0:2
Тоттенхэм
3.45 3.35 2.20
2-й тайм

В отложенном матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» встречается в гостях с «Брайтоном», следить за событиями игры можно по ссылке на онлайн-трансляцию. Один из мячей в этом матче забил нападающий «шпор» Гарри Кейн, который, тем самым, установил новый рекорд АПЛ.

Дело в том, что для Кейна это был уже 95-й гол на выезде, забитый в матчах в высшей лиге английского футбола. Он побил достижение Уэйна Руни, который забил в гостях 94 матча.

Но впечатляет еще и другая цифра - Кейну потребовались всего лишь 139 матчей, тогда как Руни - 243. Третье место занимает Алан Ширер - 87 голов в 219 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 90 минута Брайтон 0:2 Тоттенхэм 3.45 3.35 2.20
Идет 46 минута Арсенал 0:0 Ливерпуль 3.90 3.80 1.90
17.03  22:45 Эвертон ... Ньюкасл 2.04 3.65 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
00:09 · Англия. Премьер-лига
Кейн установил рекорд АПЛ
16 Марта
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» — «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы
22:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Уверен, отец гордился бы мной сейчас»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» — «Тоттенхэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Он был как ребёнок» - Раньери вспомнил появление Абрамовича в «Челси»
21:13 · Англия. Премьер-лига
Титульный спонсор «Челси» Three потребовал, как можно быстрее убрать его логотип с формы
19:45 · Англия. Премьер-лига
На пост тренера «Манчестер Юнайтед» есть 4 кандидата 1
18:56 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль опроверг информацию о напряженной обстановке в раздевалке «Манчестер Юнайтед»
16:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду впервые за 12 лет может завершить сезон без трофея 3
16:00 · Англия. Премьер-лига
Руди Гарсия: «Был близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед» 1
15:43 · Англия. Премьер-лига
Приобрести «Челси» может консорциум из четырёх бизнесменов
14:53 · Англия. Премьер-лига
Венгер: Кто поможет «Ливерпулю» выиграть квадрупл? Луис Диас!
14:46 · Англия. Премьер-лига
Лидеры «Челси» Аспиликуэта и Кристенсен могут перейти в «Барселону» бесплатно
14:25 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: Нынешний «МЮ» не выиграет трофей, даже если купит Мбаппе и Холанна
Все новости
Рекомендуем