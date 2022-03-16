«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы

В перенесенном матче в рамках двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет в домашних стенах гостей из «Ливерпуля». Накануне матча Микель Артета и Юрген Клопп, главные тренеры клубов, объявили стартовые составы своих команд.

«Арсенал»: Рамсдэйл, Седрик, Уайт, Габриэль, Тьерни, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Ляказетт.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тьяго, Мане, Диас, Жота.

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» начнется в двадцать три часа пятнадцать минут по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.