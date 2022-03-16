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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы

16 Марта 2022 • 22:24 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
3.90 3.80 1.90
Через 0 ч. 26 мин.

В перенесенном матче в рамках двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет в домашних стенах гостей из «Ливерпуля». Накануне матча Микель Артета и Юрген Клопп, главные тренеры клубов, объявили стартовые составы своих команд.

«Арсенал»: Рамсдэйл, Седрик, Уайт, Габриэль, Тьерни, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Ляказетт.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тьяго, Мане, Диас, Жота.

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» начнется в двадцать три часа пятнадцать минут по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Идет 17 минута Брайтон 0:0 Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
16.03  23:15 Арсенал ... Ливерпуль 4.30 4.00 1.79
17.03  22:45 Эвертон ... Ньюкасл 2.04 3.65 3.60
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