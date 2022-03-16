Клопп: «Уверен, отец гордился бы мной сейчас»

Юрген Клопп работает в качестве главного тренера уже полтора десятка лет - сперва в Германии, в «Майнце», дортмундской «Боруссии», а затем, с 2015 года, уже в «Ливерпуле». За это время Клопп выиграл уже десять трофеев, но он сожалеет о том, что за этим не может наблюдать его отец - Норберт Клопп.

- Он так и не видел, как я тренирую. Он скончался за четыре месяца до того, как я возглавил «Майнц». Уверен, что он поддержал бы мое решение стать тренером. Он всегда поддерживал меня, в любой ситуации, хотя иногда и критиковал, когда я играл. Жаль, что он не видит мою настоящую, тренерскую карьеру, - поделился Клопп, слова которого цитирует Il Posticipo.