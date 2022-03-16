Титульный спонсор «Челси» Three потребовал, как можно быстрее убрать его логотип с формы

Британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг Three, являющийся титульным спонсором «Челси» потребовал в кротчайшие сроки убрать свой логотип с формы команды.

По информации The Athletic, синие не смогут этого сделать. Все дело в том, что для этого нужно выпустить новую форму, а выпуск новой формы невозможен из-за наложенных санкций на клуб.

Источник заявляет, что «Челси» вероятнее всего заклеит логотип Three.

Из-за санкций британского правительства, «Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи. Посещать домашние матчи синих смогут лишь те, у кото есть абонементы.

Сегодня, 16 марта «Челси» сыграет на выезде против «Лилля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет во Франции, начало – в 23:00 мск.