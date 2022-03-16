Роналду впервые за 12 лет может завершить сезон без трофея

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может впервые с 2010 года завершить сезон, не выиграв ни одного турнира.

Ранее с пятикратным обладателем «Золотого мяча» такое случалось единожды. Случилось это в 2010 году, в свой первый сезон в «Реале».

В текущем сезоне «красные дьяволы» уже завершили выступление в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» отстает от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на 20 очков.

За свою карьеру 37-летний португалец выиграл 30 титулов на командном уровне и взял два трофея со сборной.