Руди Гарсия: «Был близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Известный французский тренер Руди Гарсия рассказал о том, как едва не возглавил «Манчестер Юнайтед».

«У меня было несколько предложений из Англии, Испании и Франции. Но самое серьёзное предложение поступило от «Манчестер Юнайтед». Я даже сходил на собеседование, где Даррен Флетчер пошутил надо мной, сказав, что я очень хорошо говорю по-английски, хоть ещё и не приобрёл шотландский акцент», — цитирует Гарсию Le Figaro.

58-летний Гарсия выигрывал чемпионат Франции с «Лиллем» в сезоне 10/11, а также доходил с «Марселем» до финала Лиги Европы-17/18. Последним местом работы специалиста был Лион, с которым в прошлом сезоне Лиги 1, Гарсия занял 4-е место.

В настоящий момент тренер находится без работы.