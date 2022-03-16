Приобрести «Челси» может консорциум из четырёх бизнесменов

Претенденты на покупку «Челси» могут объединиться между собой для осуществления сделки, сообщает Sky Sport.

По информации источника, в консорциум могут войти: британский миллиардер Ник Кэнди, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, Тодд Боэли и инвестор на рынке недвижимости Джонатан Голдштейн.

Напомним, 10 марта правительство Великобритании наложило санкции на российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, заморозив все его активы. Клуб лишился доходов и был выставлен на продажу. Нового владельца должно одобрить правительство, чтобы деньги от сделки не достались Абрамовичу.

Также в числе потенциальных покупателей «Челси» также называется «Saudi Media Group».