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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Приобрести «Челси» может консорциум из четырёх бизнесменов

16 Марта 2022 • 15:43 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
3.45 3.35 2.20
Через 5 ч. 46 мин.

Претенденты на покупку «Челси» могут объединиться между собой для осуществления сделки, сообщает Sky Sport.

По информации источника, в консорциум могут войти: британский миллиардер Ник Кэнди, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, Тодд Боэли и инвестор на рынке недвижимости Джонатан Голдштейн.

Напомним, 10 марта правительство Великобритании наложило санкции на российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, заморозив все его активы. Клуб лишился доходов и был выставлен на продажу. Нового владельца должно одобрить правительство, чтобы деньги от сделки не достались Абрамовичу.   

Также в числе потенциальных покупателей «Челси» также называется «Saudi Media Group».

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Челси Роман Абрамович
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16.03  22:30 Брайтон ... Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
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