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Венгер: Кто поможет «Ливерпулю» выиграть квадрупл? Луис Диас!

16 Марта 2022 • 14:53 Комментировать

Бывший тренер «Арсенала» назвал новичка «Ливерпуля» Луиса Диаса тем футболистом, который поможет клубу выиграть все оставшиеся в этом году титулы.

«Он подвижный, боевой, похоже, он может забивать голы. Он современный футболист, и в целом да, я должен сказать, что он мне очень нравится», - отозвался о колумбийском нападающем Венгер.

Форвард появился в «Ливерпуле» в зимнее трансферное окно. В пяти матчах АПЛ, он забил 2 гола.

«Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок лиги и продолжает сражаться в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.

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16.03  22:30 Брайтон ... Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
16.03  23:15 Арсенал ... Ливерпуль 4.30 4.00 1.79
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