Венгер: Кто поможет «Ливерпулю» выиграть квадрупл? Луис Диас!

Бывший тренер «Арсенала» назвал новичка «Ливерпуля» Луиса Диаса тем футболистом, который поможет клубу выиграть все оставшиеся в этом году титулы.

«Он подвижный, боевой, похоже, он может забивать голы. Он современный футболист, и в целом да, я должен сказать, что он мне очень нравится», - отозвался о колумбийском нападающем Венгер.

Форвард появился в «Ливерпуле» в зимнее трансферное окно. В пяти матчах АПЛ, он забил 2 гола.

«Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок лиги и продолжает сражаться в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.